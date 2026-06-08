На нём установят импортозамещённое оборудование

В конце 2026 года Rutube начнёт строительство своего первого центра обработки данных, который будет размещён в Ленинградской области. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителей материнской компании «Газпром-медиа». Источник изображения: ChatGPTЕго вводная мощность составит не менее 3 МВт, а количество стоек и серверов на первом этапе будет более 160 и 2 000 соответственно. Не уточняется, какое именно оборудование планируется к закупку, но упоминается, речь идёт об «импортозамещении». Ожидается, что дата-центр будет введён в эксплуатацию в 2028 году.

Объект позволит расширить вычислительные мощности Rutube для развития ИИ-направления, а также расширения возможностей платформы. В настоящее время у платформы отсутствует собственные вычислительные мощности – все они арендуются у партнёров.

Стоит также подчеркнуть, что для развития ИИ необходимы графические ускорители, которые не производят в России или странах СНГ. Наиболее оптимальными решениями являются ИИ-чипы от NVIDIA, которые можно закупить у азиатских стран, а также пока ещё не запущенные в полномасштабное производство чипы от Huawei, поставки которых уже расписаны китайским компаниям.