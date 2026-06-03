Великобритания начала использовать спутниковую сеть Starshield, являющуюся аналогом коммерческого интернета Starlink с расширенными возможностями в сфере безопасности. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, переход со Starlink на защищённый Starshield начался в начале этого года. Новая интернет-сеть стоит значительно дороже, но и предназначена для более широкого спектра задач, включая проведение разведки.Reuters обратилось к британскому правительству с запросом относительно этой ситуации, но те отвергли использование Starshield военными. Британские власти утверждают, что используют спутниковый интернет исключительно в неоперативные целях, включая поддержание связи между военными и их семьями во время развёртывания.
Политика SpaceX регламентирует запрет на использование Starlink в военных целях, в то время как Starshield является отдельным решением, предназначенным в том числе для военных и правительственных целей. Примечательно, что американские военные по-прежнему прибегают к использованию Starlink в военных целях, из-за чего сталкиваются с пятикратным повышением цен на услуги.