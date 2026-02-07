В настоящее время Kongsberg уже получила контракт стоимостью 140 млн евро на поставку модулей

Компания Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) сообщила о подписании контракта с Patria на поставку нескольких сотен дистанционно управляемых модулей Protector RS4, которыми оснастят одноимённый бронетранспортёр (БТР) с колёсной формулой 6x6. Общая стоимость контракта составляет около 140 миллионов евро. Источник изображения: Kongsberg Defence & Aerospace

БТР Patria 6x6 с Protector RS4 будет передан двум заказчикам – вооружённым силам Швеции и Германии. При этом, судя из пресс-релиза норвежской компании, речь идёт не об однократном заказе, а долгосрочном сотрудничестве. В ближайшие годы Kongsberg получит значительные дополнительные заказы на Protector RS4 для установки их на БТР Patria 6x6, которые впоследствии передадут другим заказчикам. Судя по всему, Patria будет предлагать своим заказчикам Protector RS4 в качестве опции.

Protector RS4 представляет собой модуль с передовыми интегрированными датчиками, возможностью интеграции различных видов вооружения, а также дополнительных возможностей по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Дистанционно управляемые модули норвежской разработки использовались различной западной бронетехникой, включая американские танки Abrams.