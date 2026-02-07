Пентагон изучает предложения от заинтересованных компаний

Министерство обороны США ищет потенциальных подрядчиков для реализации крупного строительного проекта, связанного с подготовкой инфраструктуры к размещению разрабатываемых истребителей 6-го поколения F-47. Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на официальный запрос на портале государственных заказов SAM.gov. Источник изображения: ВВС СШАДокумент направлен на исследование рынка с целью выявления основных подрядчиков, заинтересованных в участии. Это не означает, что контракт на строительные работы будет заключён в ближайшее время, но Пентагон уже интересуется этим вопросом. Предполагаемый период работ – с 2026 по 2033 год, а стоимость контрактов, которые планируют в будущем заключить, может варьироваться от 10 до 500 миллионов долларов.

Пентагон рассматривает в качестве возможного пункта размещения F-47 авиабазу Неллис (Nellis Air Force Base), поскольку именно она указывается местом проведения работ по подготовке инфраструктуры. Как известно, в 2025 году компания Boeing официально получила контракт на разработку и производство прототипов F-47. Первый полёт истребителя 6-го поколения возможен уже в 2028 году, а полноценный ввод в эксплуатацию – не раньше 2030 года. Ради ускорения разработки F-47, американское оборонное ведомство повременило с выбором подрядчика для разработки палубного истребителя 6-го поколения F/A-XX.