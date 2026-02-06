Сайт Конференция
Nacvark
Трамп: США готовы военным путём защищать свою базу Диего-Гарсия в центре Индийского океана
Американские военные используют базу на условиях аренды, поэтому Дональд Трамп (Donald John Trump) решил предостеречь Маврикий от пересмотра договорённостей

В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Rodney Starmer) заключил соглашение с островом Маврикий, согласно которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит этому государству. При этом Лондон сохранил право использовать британо-американскую военную базу Диего-Гарсия на правах аренды (101 миллион фунтов стерлингов в год). Само решение передать территорию Маврикию было сопряжено с юридическими рисками: власти острова хотели в международных судах отстоять свои права на архипелаг.Источник изображения: ВВС СШАПрезидент США Дональд Трамп (Donald John Trump) опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором предостерёг от лишения Вашингтона прав военного пребывания на архипелаге. Произошло это спустя более чем полгода после подписания соглашения между Великобританией и Маврикием, когда тема уже пропала из информационного поля.

Трамп, неоднократно критиковавший заключённую Стармером сделку о передаче архипелага, отметил, что многие считают её «наилучшей». Он подчеркнул, что США готовы военными способами обеспечить себе присутствие на Диего-Гарсия, если кто-то когда-то решит выдворить американских военных, сославшись на «ложные заявления или бред об охране природы». 

Стоит напомнить, что Великобритания получила право использовать военную базу на архипелаге Чагос в течение 99 лет, то есть до 2124 года. После истечения срока действия соглашения об аренде, оно, вероятнее всего, продлено не будет. Однако Дональд Трамп настаивает на том, что США не откажутся от этой военной базы ни при каких обстоятельствах. Другой вопрос в том, что через 98 лет президентом США будет другой человек.

#сша #трамп #великобритания #маврикий
Источник: truthsocial.com
