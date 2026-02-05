Сайт Конференция
Nacvark
Airbus сертифицировала в Сингапуре автоматическую систему дозаправки в воздухе для A330 MRTT
Страна станет первой в мире, кто будет использовать автоматическую систему дозаправку в воздухе

Компания Airbus объявила о получении в Сингапуре сертификации системы автоматической дозаправки в воздухе (A3R) для самолёта-заправщика A330 MRTT, эксплуатируемого сингапурскими военно-воздушными силами. Страна станет первой в мире, кто будет полагаться на полностью сертифицированную автоматическую дозаправку.Источник изображения: Wikimedia CommonsВ пресс-релизе компании подчёркивают, что это событие подтверждает зрелость, безопасность и надёжность технологии A3R в широком диапазоне сценариев выполнения задач. Сама система A3R использует передовые технологии автоматизации и компьютерного зрения, осуществляя дозаправку с минимальным участием оператора самолёта, тем самым повышая оперативную гибкость.

Airbus совместно с Сингапуром вела работу над сертификацией A3R ещё с 2020 года. Программа сертификации включала дневные, очные полёта, а также другие испытания, которые проходили в том числе в сотрудничестве с Испанией. В ходе испытаний ВВС Сингапура осуществляли автоматическую дозаправку истребителей F-15, F-16 с помощью самолёта-заправщика A330.

Пока непонятно, насколько технология зрелая, но очевидно она является революционной. Это подтверждается тем, что ещё ни одна страна в мире не сертифицировала автоматическую дозаправку A3R или её аналог.

#airbus #сингапур #a330 mrtt
Источник: airbus.com
