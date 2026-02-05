Запустить её могут к 2030 году

Издание Euractiv, ознакомившись с презентацией Европейского оборонного агентства (EDA), пишет, что в Европейском союзе планируют создать собственную платформу для обмена данными военного назначения. Новая платформа исключит участие США, которое выражается сейчас использованием европейскими странами инфраструктуры хранения данных иностранной разработки. Источник изображения: Gemini AIПлатформа ориентирована на безопасный обмен конфиденциальной информацией, связанной с обороной, через специальную платформу. Инициатива тесно связана с другими, которые планирует реализовать Европейский союз, включая концепцию «суверенного военного облака». Предполагается, что в конечном итоге странам сообщества удастся решить вопрос с разрознённой сетью поставщиков для хранения и обмена данными, которая формировалась на протяжении десятилетий из-за отсутствия контроля на общеевропейском уровне.

Новый подход должен ускорить принятие решений странами-участниками Европейского союза, улучшить оперативную совместимость и повысить оперативную готовность. EDA уже заключило несколько контрактов в рамках этих планов, а следующий стран – побудить страны-участники координировать закупку технологий в соответствии с будущей концепцией европейского информационного пространства.

Может быть интересно

Ожидается, что к 2029 - 2030 годам Европейский союз сможет полностью интегрировать собственную платформу для обмена оборонными данными в повседневную деятельность европейских вооружённых сил и оборонных ведомств.