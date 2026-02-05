Издание Euractiv, ознакомившись с презентацией Европейского оборонного агентства (EDA), пишет, что в Европейском союзе планируют создать собственную платформу для обмена данными военного назначения. Новая платформа исключит участие США, которое выражается сейчас использованием европейскими странами инфраструктуры хранения данных иностранной разработки.Платформа ориентирована на безопасный обмен конфиденциальной информацией, связанной с обороной, через специальную платформу. Инициатива тесно связана с другими, которые планирует реализовать Европейский союз, включая концепцию «суверенного военного облака». Предполагается, что в конечном итоге странам сообщества удастся решить вопрос с разрознённой сетью поставщиков для хранения и обмена данными, которая формировалась на протяжении десятилетий из-за отсутствия контроля на общеевропейском уровне.
Новый подход должен ускорить принятие решений странами-участниками Европейского союза, улучшить оперативную совместимость и повысить оперативную готовность. EDA уже заключило несколько контрактов в рамках этих планов, а следующий стран – побудить страны-участники координировать закупку технологий в соответствии с будущей концепцией европейского информационного пространства.
Ожидается, что к 2029 - 2030 годам Европейский союз сможет полностью интегрировать собственную платформу для обмена оборонными данными в повседневную деятельность европейских вооружённых сил и оборонных ведомств.