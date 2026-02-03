Произошло это после того, как президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) предупредил их о последствиях стагнации военного производства

Не так давно президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) издал указ, который позволяет ему ограничить уровень заработной платы руководителей и выплату дивидендов инвесторам оборонных компаний. В этом документе американский президент призывает оборонную промышленность инвестировать в увеличение производства, если они не хотят столкнуться с последствиями. Очевидно, что призыв увеличить производство имеет основание – Пентагон наращивает закупки вооружений и заключает долгосрочные контракты. Источник изображения: Lockheed MartinИздание Reuters, ссылаясь на данные исследовательской компании Melius Research, пишет, что крупные оборонные компании значительно увеличили инвестиции в увеличение производства оружия – на 38% больше по сравнению с 2025 годом. Такие компании, как Lockheed Martin, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Northrop Grumman и General Dynamics прогнозируют в этом году капитальные затраты в размере 10,1 миллиарда долларов.

По мнению аналитика Melius Research Скотта Микуса, метод «кнута и пряника» работает: Белый дом заставил оборонную промышленность инвестировать в производства оружия. Под кнутом речь идёт о возможных последствиях (ограничение выплат дивидендов, уровня заработных плат руководителей), а пряник – спрос на оружие со стороны Пентагона.

Управляющий директор BGL Aerospace and Defense Advisory Меган Уэлч считает, что капитал, ранее выделявшийся на выкуп акций, теперь будет перенаправлен на повышение надёжности цепочки поставок, расширение штата сотрудников и производственных мощностей.