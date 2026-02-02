Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение, которое упростит передвижение войск между их странами

На прошлой неделе министры обороны стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония) подписали соглашение о создании единого пространства военной мобильности. Речь идёт об упрощении существующих процедур трансграничного перемещения войск, которое позволит сократить бюрократию при совместных закупках, передаче вооружения и взаимной обороне. Источник изображения: Wikimedia Commons, Public DomainМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур подчёркивает, что договорённость является крайне важной. В пример он приводит ситуацию с организацией учений между балтийскими странами, когда военным приходится заполнять «очень много бумаг». Подписанное соглашение позволяет организовать всё так, чтобы бюрократия минимизировалась в определённых ситуациях.

Военные стран Балтии смогут беспрепятственно пересекать государственную границу друг друга в том случае, если им нужно передать вооружение, посетить совместные военные учения или исполнить союзнические обязательства по взаимной обороне. Такое решение может даже ускорить реализацию соглашений о поставках оружия, ведь теперь колоннам военной техники не придётся в течение недель ждать разрешения на пересечение государственной границы соседнего государства.