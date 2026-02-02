Страна уже получила 16 истребителей данного типа

Министерство обороны Белоруссии в своём официальном Telegram-канале сообщило о поступлении на один из белорусских аэродромов очередной партии истребителей Су-30СМ2 российского производства. Самолёты регулярно поступают на вооружение белорусских военно-воздушных сил, а предыдущая партия была передана 26 декабря 2025 года. Таким образом, переданная в конце января партия Су-30СМ2 стала первой в этом году. Источник изображения: Министерство обороны Белоруссии (автор Павел Матусевич)Поставки Су-30СМ2 осуществлялись в рамках контракта на 12 истребителей, подписанного с Россией в 2017 году по льготной цене (общая стоимость – примерно 0,6 миллиардов долларов). По состоянию на 2024 год на вооружении Белоруссии, судя по открытым данным, поступило только 4 истребителя. За последние несколько лет поставки активизировались и, учитывая количество объявленных белорусским оборонным ведомством поставок, контракт был выполнен.

Судя по всему, Белоруссия после 2017 года заключала ещё один контракт на поставку Су-30СМ2, поскольку переданные в январе 2026 года истребители доводят общую их численность на вооружении белорусских военно-воздушных сил до 16 единиц. Су-30СМ2 значительно превосходит по возможностям МиГ-29, которые являются основным истребителем Белоруссии.