Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Армия США принимает меры по усилению противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке. Происходит это на фоне растущей напряжённости в регионе, а также риска военной эскалации, за которой последуют ответные удары Ирана по американским военным объектам. Источник изображения: Армия США (архивное фото)По данным издания, американская армия уже приступила к развёртыванию дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot и THAAD на военных базах, где размещены военные США. Отмечается, что такое промедление в усилении противовоздушной обороны может указывать на отсутствие вероятности ударов США по Ирану в ближайшее время. В настоящее время США ещё не завершили всю работу по развёртыванию систем для защиты своих военных баз на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты отказываются предоставлять США воздушное пространство для ударов по Ирану, на территории этих стран находятся американские военные базы, которые могут стать целью для Тегерана. Ближневосточные страны ранее призывали Вашингтон воздержаться от нанесения ударов по Ирану, поскольку их воздушное пространство станет неотъемлемой частью возможного военного конфликта.