Nacvark
WSJ: США усиливают ПВО на Ближнем Востоке для защиты военных баз
Происходит это на фоне возможной военной эскалации, которая может привести к ответным ударам

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Армия США принимает меры по усилению противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке. Происходит это на фоне растущей напряжённости в регионе, а также риска военной эскалации, за которой последуют ответные удары Ирана по американским военным объектам.Источник изображения: Армия США (архивное фото)По данным издания, американская армия уже приступила к развёртыванию дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot и THAAD на военных базах, где размещены военные США. Отмечается, что такое промедление в усилении противовоздушной обороны может указывать на отсутствие вероятности ударов США по Ирану в ближайшее время. В настоящее время США ещё не завершили всю работу по развёртыванию систем для защиты своих военных баз на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты отказываются предоставлять США воздушное пространство для ударов по Ирану, на территории этих стран находятся американские военные базы, которые могут стать целью для Тегерана. Ближневосточные страны ранее призывали Вашингтон воздержаться от нанесения ударов по Ирану, поскольку их воздушное пространство станет неотъемлемой частью возможного военного конфликта.

#сша #иран #ближний восток
Источник: wsj.com
Сейчас обсуждают

Алекс Федор
04:39
в юности тоже какое только дерьмо не слушал
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Алекс Федор
04:37
Цель OEM инженера максимально сэкономить не в ущерб гарантии
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Elşən Зейналов
04:06
ваша земля - Москва и вокруг неё земли.НИКТО РФ не заставлял признавать ни независимость Украины (во всём мире признана), ни выборов её президентов (когда Кремль признавал Порошенко или Зельца нелигит...
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
Elşən Зейналов
04:03
Убогость ВС РФ настолько феноменальна, что ей НЕ помогают ни типа "гиперзвук" и тд, ни даже китайцы с иранцами со своими по сути дронами, которые Россия перелицовывает и крупными узлами собирает как ...
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
Китя.
01:14
Цены на процессоры амд пошли вниз отлично избавления началося.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Борис Османов
00:27
Без простоев или без заметных простоев? Не разные понятия, в цифровой век когда самолёты летают точно по минутам или опоздание на несколько минут влечет за собой целую цепочку неприятностей?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Дмитрий Захаров
00:13
А сколько человек имеет 9700xt? По опросам стим средний пк не лучше консоли.
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
AlexeyBnd
23:09
Это разве разгон? Помнится ещё во времена "бешеной" популярности GF2MX/GF4MX узрел в одном из бутиков (коии были популярны в нулевые годы) GF4600TI по очень привлекательной цене, а финансов с собой н...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Павел Кандеев
23:02
Да гасить пиндосов надо
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
32Влад32
22:20
Поржал. Над твоим хилым умишком.
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
