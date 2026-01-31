Их разрабатывает компания L3Harris Technologies, делая акцент на доступность, эффективность и масштабируемость производства

L3Harris Technologies объявила о планах Корпуса морской пехоты США по закупкам недорогих крылатых ракет Red Wolf, разрабатываемых компанией с лета прошлого года. Решение было принято на фоне уже 52-го испытательного полёта Red Wolf, последний из которых был проведён с помощью вертолёта AH-1Z морской пехоты. Источник изображения: L3Harris TechnologiesRed Wolf является дальнобойной крылатой ракетой (дальность полёта до 500 километров), которая превосходит по техническим характеристикам некоторые ударные системы с реактивным двигателем. При разработке делается акцент на доступность (небольшую стоимость), эффективность и возможность масштабирования производства. Помимо этого, ракета может наносить удары в автономном режиме, то есть в условиях радиоэлектронных помех.

В пресс-релизе L3Harris Technologies не уточняется, сколько именно Red Wolf планируют приобрести американские морские пехотинцы. Однако они подтвердили планы по закупкам этих крылатых ракет, поэтому в будущем стоит ожидать заключения конкретных контрактов. До тех пор, судя по всему, американская компания продолжит разработку в сотрудничестве с американскими морскими пехотинцами.