Страна стала первой в НАТО, кто закупил эти системы

Компания Raytheon (США) сообщила о получении контракта от правительства Польши на производство, поставку и интеграцию контейнерных систем воздушной разведки MS-110 Multispectral Reconnaissance System. Общая стоимость контракта составляет 197 миллионов долларов. Источник изображения: RTX CorporationВ рамках данного контракта польские военно-воздушные силы получат семь контейнерных систем MS-110, оснащённых аппаратным и программным обеспечением. Системы используют искусственный интеллект и машинное обучение, обрабатывая получаемое изображение в режиме реального времени и идентифицируя ложные цели.

MS-110 совместим с современными истребителями, морскими патрульными самолётами, самолётами специального назначения и беспилотными летательными аппаратами большой дальности полёта. Не уточняется, на какую именно платформу в Польше планируют устанавливать приобретённые у Raytheon системы. Польша станет первой страной в НАТО, а также четвёртой в мире, которая получит системы MS-110. Контракт предусматривает производство систем на территории США до 2031 года.