Военные получили оружие в тот же день после приёмки оборонным ведомством

В сентябре 2025 года Управление оборонных материалов при Министерстве обороны Швеции (FMV) заключило контракт с компанией Mesko (Польша) на поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun, кодифицируемых шведскими военными как RBS-102. Контракт начал реализовываться менее чем за полгода после его заключения. Источник изображения: FMVКак сообщают в FMV, польская компания передала им первую партию ПЗРК, а они, в свою очередь, в тот же день оформили передачу военнослужащим. Руководитель отдела противовоздушной обороны FMV Йохан Линд подчеркнул, что это первый случай, когда им удалось так быстро принять оружие после заключения контракта. Срок передачи первой партии составил всего лишь 3 месяца.

Шведское оборонное ведомство также смогло обеспечить оперативную передачу ПЗРК военным, поскольку прибегло к более быстрому способу приёмки. Представители FMV вместе с военными посетили предприятие Mesko на территории Польши, одобрили приёмку вооружения и на месте передали армии, которая доставила его в Швецию. Линд добавил, что такой быстрый формат поставок возможен только в том случае, когда заказываемое оружие стандартизировано, а поставщик и оборонное ведомство сотрудничает с шведскими вооружёнными силами.

ПЗРК Piorun использует для перехвата воздушных целей на расстоянии до 6,5 километров. Вес комплекса составляет 16,5 килограммов, а длина – 1,6 метров. Ракета летит со скоростью 2 Маха.