Чешские энтузиасты изучили конструкцию дрона, наладив собственное производство

В Чехии разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ян Жижка» (в честь чешского полководца), изучив конструкцию российского дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский». Об этом сообщает издание iDNES TV, чьи репортёры посетили испытания БПЛА. Источник изображения: кадр из видеоролика iDNES TVЧешским энтузиастам из команды Spark удалось заполучить образец беспилотника для разборки, чтобы провести реверс-инжиниринг и начать самостоятельно создавать подобные БПЛА. В материале издания описывают свою разработку следующим образом: простая рама, минимум винтиков, камера и ножки крепятся к раме стяжками, а акцент сделан на небольшую стоимость и простоту сборки. Сам дрон оснащён волоконно-оптическим управлением. Источник изображения: кадр из видеоролика iDNEX TVКак утверждают разработчики, им понадобилось всего 2 месяца, чтобы настроить и запустить серийное производство БПЛА «Ян Жижка». Все комплектующие, включая каркас, ножки, батарею и 25-километровые катушки оптоволокна, сделаны в Чехии. Стоимость одного дрона-камикадзе не уточняется, но она меньше цены других беспилотников.

Основатель команды Spark Леся Копчук объявила о сборе 15 миллионов чешских крон на создание 500 таких дронов-камикадзе. Исходя из этой цифры можно узнать ориентировочную стоимость одного беспилотника – 30 тысяч чешских крон (около 1,5 тысячи долларов США). Пока что чешские энтузиасты не сообщают о получении государственного контракта, а производство дронов – их личная инициатива.