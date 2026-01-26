Их всё чаще применяют для получения данных исследователями и экологическими организациями

Компания Fujitsu (Япония) разработала подводный дрон, который может перемещаться по морскому дну и изучать его, идентифицируя растительность. Такие дроны используются для изучения экосистем, поглощающих углекислый газ (CO₂), которые теоретически способствует замедлению глобального потепления, потому что они забирают его из воздуха и хранят в воде и земле.

Подводные дроны составляют карты углеродных экосистем значительно быстрее, чем если бы исследователи занимались этим вручную. Получаемые такими дронами данные позволяют определять наиболее перспективные экосистемы, поглощающие CO₂, что помогает исследователям и экологическим организациям заниматься их защитой.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что морские экосистемы, поглощающие углекислый газ, язвимы к различным изменениями, включая прибрежное строительство или повышение уровня моря, потепление воды. По этой причине исследователи также занимаются их восстановлением. Проекты по восстановлению таких экосистем, например мангровых лесов, редко бывают успешными, но, как утверждают эксперты, есть также специальные дроны для рассадки семян.

Директор австралийского Центра решений по сохранению природы Питер Макреди добавил, что подводные дроны, в отличие от водолазов с почасовой оплатой, работают точечно и ограничены лишь зарядом батареи, поэтому «спасательные операции» морских экосистем с их участием более экономически целесообразные и эффективные.