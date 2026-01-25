Основной приоритет – сделать это в короткие сроки, чтобы зарабатывать уже сейчас

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство США ведёт переговоры с крупными нефтяными компаниями для увеличения добычи нефти в Венесуэле в короткие сроки. Среди таких компаний – американская Chevron, которая на протяжении десятилетий продолжает добывать венесуэльскую нефть и сотрудничала с Каракасом по этому вопросу.

Может быть интересно

По данными издания, приоритетом является увеличение добычи на сотни тысяч баррелей нефти в день в краткосрочной перспективе. Для этого переговоры ведут с компаниями, которые готовы взяться за ремонт повреждённой или устаревшей инфраструктуры, тем самым возобновив добычу на этих объектах за считанные месяц, а не годы.

В отличие от долгосрочной стратегии по заработку 100 миллиардов долларов на нефти, этот план должен принести доходы уже сейчас. Однако, как считают эксперты, Венесуэла все равно не сможет вернуть добычу на уровень 3 - 4 миллиона баррелей в день (как у Ирана) без серьёзных инвестиций и продолжительных сроков. Тем не менее, определённое увеличение добычи всё же возможно.

Chevron может стать одной из компании, которая займёт большую долю нефтяной отрасли Венесуэлы. Компания не отказывалась от сотрудничества с венесуэльскими властями даже после ухода всех своих конкурентов из-за национализации предприятий, поэтому по-прежнему играет важную роль в экспорте добываемой нефти в США.