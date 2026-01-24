В стоимость также входят машины для заряжания

Компания BAE Systems объявила о получении контракта от армии США на производство и поставку дополнительных 40 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109A7 Paladin на сумму 473 миллиона долларов. Контракт был заключён ещё в сентябре в рамках пятилетнего соглашения, но объявлено о нём только сейчас. В рамках данного контракта американская армия также получит машины на гусеничном шасси для заряжания боеприпасов M992A3. В стоимость входят различные услуги, включая техническое обслуживание, модернизация и обеспечение соответствия техническим стандартам. Производство будет происходить в городе Йорк (штат Пенсильвания), Элгин (штат Оклахома) и Аннистон (штат Алабама).

Стоит напомнить, что США также ищут новую САУ, учитывая отмену программы по разработке усовершенствованной системы M1299 (ERCA) на базе M109A7 с пушкой XM907. Тогда американские военные, подтвердившие возможность САУ поражать цели на расстоянии до 100 километров, пришли к выводу о нецелесообразности использования M109A7 в качестве платформы для ERCA. Предполагается, что будущая американская САУ нового поколения будет построена на базе южнокорейской K9 Thunder, в то время как парк M109A6 пройдёт модернизацию до конфигурации M109A7.