Им стал руководитель программы Крис Боубрик, увольнение которого вряд ли исправит ситуацию

В 2025 году боевая машина пехоты (БМП) Ajax достигла оперативной готовности, после чего британские военные приступили к учениям с её участием. Уже в ноябре того же года 35 солдат были госпитализированы после учений, где они находились в составе экипажа Ajax.

Британские военные пожаловались на плохое самочувствие: шум в ушах, потерю равновесия, тошноту и головную боль. Все эти симптомы обусловлены экстремальным уровнем шума и вибрации БМП Ajax, который сказывался на состоянии экипажа. После ноябрьских учений Ajax вновь вывели из эксплуатации, начав расследование.

Как стало известно изданию UK Defence Journal, ознакомившемуся с письменным заявлением министра по оборонным закупкам Великобритании Люка Поллардом, в Лондоне всё же нашли виновного в провале разработки БМП Ajax. Им стал руководитель программы Крис Боубрик, который уже отстранён от должности. Нюанс в том, что увольнение куратора программы вряд ли поможет устранить проблемы Ajax.

Основная причина увольнения Боубрика – недостаточное информирование правительства о проблемах с безопасностью Ajax, из-за чего БМП была признана пригодной к использованию.

«Сказать, что я возмущен – значит ничего не сказать», – заявил Поллард.

Люк Поллард подчеркнул, что руководство программы БМП Ajax описывало платформу как безопасную для эксплуатации, не указав «весь спектр известных совокупных рисков», особенно связанных с вибрациями и шумом. Британский чиновник утверждает, что правительство попросту полагалось на ложную информацию, поэтому преждевременно признало Ajax достигшим оперативной готовности.

При этом не уточняется, какой план действий у правительства Великобритании относительно решения проблем, связанных с БМП Ajax. Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент, а о проблемности Ajax было известно ещё ранее, но производитель заверил в решении проблем с безопасностью экипажа.