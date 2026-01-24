В приоритете процессоры Intel Xeon, которые используются дата-центрами

Компания Intel (США) перераспределяет имеющиеся у неё производственные мощности в пользу семейства серверных процессоров Xeon, в том числе за счёт сокращения производства клиентской продукции для настольных ПК. Об этом сообщил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в отчёте компании по итогам четвёртого квартала 2025 года.

Дэвид Зинснер утверждает, что компания просчиталась, когда получила сигнал о планах дата-центров сократить закупки серверных процессоров. Как итог, в области искусственного интеллекта (ИИ) возник дефицит процессоров Intel, поэтому компания планирует его закрыть за счёт перераспределения существующих производственных мощностей в пользу Xeon.

Зинснер подчеркнул, что его компания не планирует полностью отказываться от процессоров для настольных ПК. Однако Intel перераспределяет в пользу серверных Xeon «всё, что можно», чтобы соответствовать заданному дата-центрами спросу. Говоря о клиентских процессорах, компания делает акцент на среднем и высоком ценовом диапазоне, в то время как недорогая продукция – не в приоритете.

Стоит понимать, что стратегия Intel не говорит о возможном дефиците процессоров для настольных ПК, но решения компании могут сказаться на ценообразовании, ведь приоритет отдаётся не обычным потребителям, а дата-центрам. Отсутствие планов по производству процессоров нижнего сегмента также подтверждает намерения делать более технологичную и дорогую продукцию.