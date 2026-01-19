Ведомство работает над разработкой сверхзвуковых самолётов X-59, которые теоретически смогут преодолеть звуковой барьер без громкого удара

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о получении от ВВС США двух списанных истребителей четвёртого поколения поколения F-15, которые будут использоваться в рамках программы по разработке экспериментального сверхзвукового самолёта X-59 QueSST. Как известно, NASA изучает возможность создания коммерческих самолётов, способных совершать сверхзвуковые полёты, преодолевая звуковой барьер без громкого удара.

Один из переданных самолётов станет полноценным исследовательским экземпляром, который будет заниматься сбором данных и сопровождением экспериментального прототипа X-59. В то же время второй F-15 просто разберут на детали, чтобы обеспечить долгосрочное техническое обслуживание первого самолёта для исследовательских миссий.

«Приоритетная задача состоит в том, чтобы F-15 успешно обеспечили поддержку X-59 на протяжении всей разработки. В долгосрочной перспективе истребители также помогут NASA поддерживать другие исследования в области аэронавтики», – подчеркнул директор по лётным операциям NASA Трой Ашер.

В пресс-релизе NASA объясняют, что F-15 способны нести экспериментальное оборудование снаружи (под крыльями или подвешенным под центральной частью фюзеляжа) и могут быть модифицированы для поддержки лётных исследований на высоте 18 километров. Для этого понадобится усовершенствовать программное обеспечение и системы управления полётом.