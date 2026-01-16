Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В США завершили испытания нового двигателя для гиперзвуковых ракет
Компании Lockheed Martin и General Electric работают над прямоточным воздушно-реактивным двигателем с вращающимся детонационным механизмом

Компании General Electric Aerospace и Lockheed Martin сообщили о завершении серии испытаний, демонстрирующих жизнеспособность концепции прямоточного воздушно-реактивного двигателя с вращающимся детонационным механизмом. Предполагается, что двигатель в будущем может использоваться при создании гиперзвуковых ракет.

Новый тип двигателя имеет компактную конструкцию, которая позволяет увеличить запас топлива и полезную нагрузку при снижении себестоимости производства. Помимо этого, повышенная топливная эффективность и тяга увеличивают дальность полёт. Проще говоря, разработка General Electric Aerospace и Lockheed Martin должна обеспечить скорость уровня гиперзвуковой (свыше 5 Махов), большую дальность полёта и сокращение расходов на производство.

В прямоточном воздушно-реактивном двигателе с вращающейся детонацией, над которым работают американские компании, топливо и воздух сжигаются посредством детонационных волн, в отличие от традиционных методов сгорания, используемых в современных прямоточных воздушно-реактивных двигателях.

General Electric Aerospace и Lockheed Martin продолжат работу над своим новым двигателем с целью доработки. Никаких конкретных сроков не указывается, поскольку это новая концепция экспериментальных двигателей, которые до сих пор не используются в современном вооружении.

#сша #lockheed martin
Источник: news.lockheedmartin.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
Blackview Marine 3 приносит возможности искусственного интеллекта и ночную съёмку в сегмент защищённых смартфонов
+
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
2
GizmoChina: ASUS представила игровой мини-компьютер ROG GR70 на Ryzen 9 и видеокарте RTX 5070
+
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
22 января произойдет выравнивание межзвездного объекта 3I/ATLAS на одной линии с Солнцем и Землей
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
23
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
+

Сейчас обсуждают

Utah19
12:51
"...А тут уже стали крутить и Scorpions (к примеру «Still Loving You»). Они, кстати, одни из первых рокеров, что посетили СССР (повезло тем, кто попал на концерт)..." Я был на их концерте в Ленинград...
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
Китя.
12:49
Так когда зачем мне пишешь. твой бред трудно понять.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
12:48
Я с тобой ни о чем не договаривался и ничего не обновариваю.только пишу о тебе факты и вывожу на чистую воду
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
12:46
Как с тобой договаривается если обговариваем одно. а ты переводишь тему на другую.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
12:45
Наверху был конкретный ответ на конкретный вопрос Где ты увидел перевод,щекастый долпоеб?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
12:45
Что такой стрелочник. все время переводишь тему.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
12:45
Долпоеп,я писал что то про амд/компы/железо? Правильно,долпоеп,не писал Я пишу о тебе
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
12:43
К какому дяде? Ты уточни. Который сделал что то нехорошее? Да не вопрос Зачем я буду подходить к рандомному дяде который не сделал ничего либо сделал,но я этого не знаю/не доказано? А то что ты чор...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
12:42
Просто фанатик амд несет чушь и всё.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
12:41
Если такой крутой выйди на улицу по дойди к дяде по крупнее и предъяви ему. или только можешь обливать в интернете людей грязью. без основания.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter