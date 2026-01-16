Компании Lockheed Martin и General Electric работают над прямоточным воздушно-реактивным двигателем с вращающимся детонационным механизмом

Компании General Electric Aerospace и Lockheed Martin сообщили о завершении серии испытаний, демонстрирующих жизнеспособность концепции прямоточного воздушно-реактивного двигателя с вращающимся детонационным механизмом. Предполагается, что двигатель в будущем может использоваться при создании гиперзвуковых ракет.

Новый тип двигателя имеет компактную конструкцию, которая позволяет увеличить запас топлива и полезную нагрузку при снижении себестоимости производства. Помимо этого, повышенная топливная эффективность и тяга увеличивают дальность полёт. Проще говоря, разработка General Electric Aerospace и Lockheed Martin должна обеспечить скорость уровня гиперзвуковой (свыше 5 Махов), большую дальность полёта и сокращение расходов на производство.

В прямоточном воздушно-реактивном двигателе с вращающейся детонацией, над которым работают американские компании, топливо и воздух сжигаются посредством детонационных волн, в отличие от традиционных методов сгорания, используемых в современных прямоточных воздушно-реактивных двигателях.

General Electric Aerospace и Lockheed Martin продолжат работу над своим новым двигателем с целью доработки. Никаких конкретных сроков не указывается, поскольку это новая концепция экспериментальных двигателей, которые до сих пор не используются в современном вооружении.