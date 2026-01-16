Нью-Дели может приобрести сразу 114 истребителей, но есть условие – перенос производства

Франция обещает правительству Индии обеспечить 80-процентную локализацию производства истребителей 4,5 поколения Rafale на индийских территориях в рамках крупной сделки по продаже сразу 114 самолётов. Об этом сообщает местное издание Indian Defense News (IDN) со ссылкой на собственные источники в индийском правительстве.

Нью-Дели уже давно следует своей стратегии по переносу производства на внутренний рынок для укрепления отечественной оборонной-промышленности. Такие требования предъявляются, в том числе крупным экспортёрам оружия. Сделка по истребителям между Францией и Индией, которая будет заключена на правительственном уровне, предусматривает строительство ключевых производственных мощностей на индийских территориях. Причём показатель уровня локализации в 80% кажется вполне реальным для достижения, ведь производство и поставка 114 истребителей может растянуться на десятилетия. Этого времени хватит, чтобы перенести большую часть производства в Индию.

IDN акцентирует внимание на том, что потенциальное соглашение между Францией и Индией ещё находится на этапе обсуждения, поскольку французское предложение по стоимости самолётов учитывает годовой уровень инфляции в 4%. Таким образом, стоимость истребителей для Нью-Дели является не фиксированной и может расти по мере поставок. В случае, если сделка всё-таки будет заключена, Индия может де-факто стать региональным экспортёром истребителей Rafale в страны Южной Азии. Такое сотрудничество будет выгодно как Франции, так и Индии.