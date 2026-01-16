Сайт Конференция
Nacvark
IDN: Франция обещает Индии 80-процентную локализацию производства истребителей Rafale
Нью-Дели может приобрести сразу 114 истребителей, но есть условие – перенос производства

Франция обещает правительству Индии обеспечить 80-процентную локализацию производства истребителей 4,5 поколения Rafale на индийских территориях в рамках крупной сделки по продаже сразу 114 самолётов. Об этом сообщает местное издание Indian Defense News (IDN) со ссылкой на собственные источники в индийском правительстве.

Нью-Дели уже давно следует своей стратегии по переносу производства на внутренний рынок для укрепления отечественной оборонной-промышленности. Такие требования предъявляются, в том числе крупным экспортёрам оружия. Сделка по истребителям между Францией и Индией, которая будет заключена на правительственном уровне, предусматривает строительство ключевых производственных мощностей на индийских территориях. Причём показатель уровня локализации в 80% кажется вполне реальным для достижения, ведь производство и поставка 114 истребителей может растянуться на десятилетия. Этого времени хватит, чтобы перенести большую часть производства в Индию.

IDN акцентирует внимание на том, что потенциальное соглашение между Францией и Индией ещё находится на этапе обсуждения, поскольку французское предложение по стоимости самолётов учитывает годовой уровень инфляции в 4%. Таким образом, стоимость истребителей для Нью-Дели является не фиксированной и может расти по мере поставок. В случае, если сделка всё-таки будет заключена, Индия может де-факто стать региональным экспортёром истребителей Rafale в страны Южной Азии. Такое сотрудничество будет выгодно как Франции, так и Индии.

#франция #индия #rafale #dassault aviation
Источник: indiandefensenews.in
Сейчас обсуждают

Akim
06:49
Еще некоторые ремарки. Касательно музыки для детей: у меня в конце 70х был электрофон "Каравелла", он представлял собой фанерный ящик, который раскладывался как чемоданчик. Вертикальная часть - колонк...
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
lighteon
06:26
Feel the power on the dark side!
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Алекс Федор
06:09
Хороший стимул пройти пропущенные хиты недавнего прошлого. Не на один год хватит.
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
Павел Мельник
03:20
Их нет в продаже
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
vl
02:57
Они и должны были просесть, подсчитай, сколько будет стоить комп с 4-ядерным (точнее, 8-ми, если учитывать энергоэффективные ядра) процессором, 16гб озу , 512 гб SSD, W11 Home + монитор, уж явно боль...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Waramagedon
02:38
К тому что ещё много актуального железа из прошлого.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Waramagedon
02:35
Файтинги с приставок лучше играть на приставках с Али экспресс
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
tolya21
02:05
15к за мамку на B760? Это клиника. 5060Ti 16 за 50к - это для совсем отбитых на голову.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
mahaleksmos
01:53
Угу или ремейк первой части с графоном из крайней
Презентация следующей игры серии Life is Strange состоится 20 января
Владимир
01:38
Проснулись! Ещё до НГ это началось. Купил перед НГ ноут E1504FA, регистрировал 29.12.25 - в гарантии отказано
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
