Первая модификация ракеты используется с 2024 года

Компания Destinus (Нидерланды) представила новую версию доступной крылатой ракеты «Рута» (Ruta Block 2), которая в 2024 году начала использоваться вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает издание Hartpunkt со ссылкой на пресс-релиз компании.

На официальном сайте компании описывают Block 2 как автономную крылатую ракету средней дальности, предназначенную для поражения стационарных целей. В то же время Block 1 позиционировался украинскими властями как «дрон-ракета», учитывая технологическую простоту решения. При этом возможности Block 2 указывают на значительную модернизацию, в ходе которой были интегрированы современные технологические решения.

Запуск «Рута 2» осуществляется с помощью ускорителя, после чего крылатая ракета осуществляет полёт на низкой высоте с возможностью многорежимного наведения и использованием искусственного интеллекта (автономный полёт), а также защитой от радиоэлектронных помех. Новая модификация способна преодолевать 450 километров с боевой частью 250 килограммов, что в полтора раза больше по сравнению с Block 1. Как и в случае с прошлой модификацией, ракета разрабатывалась для масштабируемого производства по доступной стоимости.