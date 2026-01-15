Об этом сообщает ряд местных СМИ, включая Reuters, NBC News и британские издания

Армия США в качестве мер предосторожности начала эвакуировать военнослужащих с крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазы Аль-Удейд в Катаре, на фоне неопределённо обстановке в Иране, который готов нанести ответный удар в случае американских обстрелов. Об этом сообщают американские издания NBC News, Reuters и другие.

Речь идёт не о полноценном выводе войск из страны, а эвакуации конкретно с авиабазы, которая является законной военной целью. Американских военных переводят на другие объекты, а также заселяют в отели, чтобы уменьшить для них риски в случае военной конфронтации с Ираном. Аналогичные меры были предприняты летом 2025 года, когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Британские СМИ, включая The i Paper и Sky News, сообщают об эвакуации военнослужащих Великобритании, размещённых на авиабазе Аль-Удейд, вслед за американскими. Великобритания также объявила о временном закрытии своего посольства в Тегеране. В настоящее время неизвестно, планируют ли США наносить удары по Ирану, но этот сценарий не исключается. Ранее ряд иностранных СМИ писало об обсуждении военным командованием конкретных объектов, которые могут стать целью американских обстрелов. При этом