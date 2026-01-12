Сумма равна 10% от ежегодного оборонного бюджета страны

Министерство обороны Колумбии анонсировало запуск Национального проекта по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с общим бюджетом в 6,2 триллиона колумбийских песо (около 1,67 миллиардов долларов США). Выделяемая сумма равна 10% от общих расходов страны на свою оборону, хотя и не уточняется, в какие сроки будет реализован проект.

В пресс-релизе оборонного ведомства подчёркивают, что это исторический шаг, направленный на борьбу с преступным использованием БПЛА. Судя по всему, акцент делается не столько на борьбу с военными дронами, сколько с самодельными гражданскими беспилотниками. Дело в том, что на территории страны находится множество картелей с собственными боеспособными группировками, которые учли современные тенденции и начали осваивать беспилотные технологии для своей преступной деятельности.

Проект по борьбе с БПЛА будет реализовываться по трём направлениям: законодательство и военная доктрина, обучение и операции, а также технологии. Основная цель – гарантировать контроль над воздушным пространством и возможность предвидеть угрозы.

Уже 16 января колумбийское оборонное ведомство проведёт информационную встречу, где поделится всеми подробностями нового проекта. Военные приглашают заинтересованные компании посетить мероприятие, предоставив свои предложения для последующей оценки в соответствии с техническими, юридическими и экономическими критериями.