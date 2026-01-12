Большая часть танков пройдёт модернизацию до новой конфигурации, а остальные, судя по всему, будут разобраны на детали или переданы кому-то

Издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по оборонным закупкам Великобритании Люка Полларда на парламентский запрос, пишет, что британское оборонное ведомство не решило, как быть с частью танков Challenger 2, которые не пройдут модернизацию до версии нового поколения. Среди рассматриваемых вариантов – передача на хранение, утилизация или разборка на детали.

Дело в том, что в рамках программы по разработке танка Challenger 3 часть танкового парка, а именно 148 единиц Challenger 2, пройдут модернизацию. При этом суммарно у Лондона имеется 220 танков Challenger 2, судьба трети из которых остаюёся неопределённой судьбой. Их переоборудование в новую конфигурацию, судя по всему, является невозможным из-за плохого технического состояния. Даже с отобранными для модернизации 148 танками возникли проблемы, когда в декабре 2025 года появилась информация о необходимости создания для них новых корпусов, несмотря на первоначальные планы обойтись лишь доработкой конструкции.

Британский министр не озвучил сроки, в которые Лондон примет решение о судьбе «лишних» Challenger 2, но, очевидно, они не смогут в будущем эксплуатироваться в качестве основных боевых танков. Таким образом, танковый парк Великобритании неминуемо сократится, если британское правительство не решит выделить финансирование для производства дополнительных Challenger с нуля.