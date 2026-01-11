Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
Соглашение заключат на уровне правительств

Власти Индии близки к заключению с Францией крупного соглашения, направленного на поставку индийским военно-воздушным силам дополнительных истребителей Rafale. Об этом сообщает индийское издание Economic Times.

В материале издания напоминают, что ВВС Индии испытывают нехватку в современных истребителях (около 114 самолётов), которую необходимо закрыть в ближайшие годы. Пока непонятно, какое именно количество истребителей Rafale будет поставлено Нью-Дели, но речь идёт о крупной сделке. Последнее подтверждается и тем, что соглашение заключат на уровне правительств (G2G).

По данным издания, индийские власти также обсуждают локализацию производства на своих территориях. Оборонно-промышленный комплекс страны может заняться частичным производство самолётов в Индии, заключив соответствующие соглашения с французскими компаниями Aviation и Tata Advanced Systems. В конечном итоге уровень локализации будет доведён до 60%.

Economic Times акцентирует внимание на том, что вскоре президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Индию с государственным визитом. К этому моменту соглашение по поставкам истребителей Rafale может быть уже достигнуто.

#франция #индия #rafale
Источник: economictimes.indiatimes.com
nonses84
12:56
Я думаю Гренландию Трамп заберёт, а гейропа отсасет.
The Telegraph: Великобритания и Европа обсуждают миссию НАТО в Гренландии
valera60
12:56
Пока работает "нефтяная" капельница любой эл.мобиль будет не рентабельный.
В США наблюдается спад спроса на электромобили
nonses84
12:51
Реклама огрызка? Спутниковая связь есть не только у огрызка!
Регулятор США разрешил SpaceX запустить еще 7500 спутников Starlink совместимых с частотами iPhone
nonses84
12:47
Помнится, у мейзу телефоны были тем ещё шлаком. Компания сама по себе не имеет ни какой нормальной репутации. Да и гаджет наверно для самозамкнутых каких-то неадекватов.
Meizu показала ИИ-гаджет 22 Next «AI Cube» с эмоциональной памятью и взаимодействием с ИИ-агентами
nonses84
12:43
Демократия.
При строительстве элитного поселка на побережье США рабочие раскопали древнее индейское поселение
samsonbl4
12:38
Работа проделана большая, но интересно почему корпус икс бокс. можно было взять стандартный корпус sff из розницы и довести его до ума, например по части охлада и эргономике, думаю с базой и умениями ...
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Мегавольт
12:33
Опа статья про разгон.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
nonses84
12:32
Договорнаяк чистой воды, с откатами. Рафаэли только за даром можно для своей страны забирать.
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
Владимир Татаренков
12:28
Вот только цены на DDR4 тоже взлетели не меньше чем в два раза. Летом я успел купить комплект 2х32ГБ DDR4 чуть менее чем за 10т.р. (акционная цена, обычная была 13500р), а сейчас её невозможно найти д...
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
samsonbl4
12:18
В целом можно, но будут нюансы по эстетике креплений листов между собой, прокладке кабелей и мелким деталям, типа кронштейна БП. Ну и корпус толще чуть станет. Если вопрос не риторический и есть желан...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
