Соглашение заключат на уровне правительств

Власти Индии близки к заключению с Францией крупного соглашения, направленного на поставку индийским военно-воздушным силам дополнительных истребителей Rafale. Об этом сообщает индийское издание Economic Times.

В материале издания напоминают, что ВВС Индии испытывают нехватку в современных истребителях (около 114 самолётов), которую необходимо закрыть в ближайшие годы. Пока непонятно, какое именно количество истребителей Rafale будет поставлено Нью-Дели, но речь идёт о крупной сделке. Последнее подтверждается и тем, что соглашение заключат на уровне правительств (G2G).

По данным издания, индийские власти также обсуждают локализацию производства на своих территориях. Оборонно-промышленный комплекс страны может заняться частичным производство самолётов в Индии, заключив соответствующие соглашения с французскими компаниями Aviation и Tata Advanced Systems. В конечном итоге уровень локализации будет доведён до 60%.

Economic Times акцентирует внимание на том, что вскоре президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Индию с государственным визитом. К этому моменту соглашение по поставкам истребителей Rafale может быть уже достигнуто.