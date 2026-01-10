Это почти на 50 самолётов больше, чем за прошлый год

Компания Lockheed Martin (США) сообщила об итогах за 2025 год, поделившись информацией о своих производственных объёмах. За прошлый год американская компания поставила заказчикам 191 истребитель F-35 Lightning II, существенно увеличив производство по сравнению с 2024 годом, когда было передано только 142 самолёта.

В пресс-релизе компании подчёркивают, что результаты указывают на масштабность и зрелость программы. В настоящее время производство истребителей F-35 в пять раз превышает производственные темпы любого истребителя, разработанного странами НАТО, включая Rafale, JAS 39 Gripen и Eurofighter. Истребители F-35 отлетали уже более одного миллиона часов, а суммарно в мире почти 1,3 тысячи самолётов данного типа.

Lockheed Martin не планирует сбавлять обороты, поскольку по-прежнему существует спрос на поставки истребителей. Италия и Дания заказали в прошлом году 41 истребитель, в то время как Финляндия и Бельгия получили первые самолёты. В случае, если компания продолжит наращивать производство F-35, уже в ближайшие годы США начнут собирать один истребитель почти каждый день.

В то же время Dassault Aviation в 2025 году увеличила производственные объёмы всего на 5 самолётов, выпустив 26 истребителей вместо 21. Обусловлено это в том числе зависимостью от поставок Китаем редкоземельных металлов для производства двигателей.