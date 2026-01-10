Сайт Конференция
Nacvark
FAZ: ВС Германии не смогли защитить ПРО Arrow 3 от пролетавших БПЛА
Система способна сбивать гиперзвуковые ракеты за пределами атмосферы, поэтому привлекла внимание дронов, но военные не смогли сбить их

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на опубликованный Вооружёнными силами Германии отчёт, пишет, что в декабре немецкие военные не смогли защитить систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 от пролетавших беспилотников. Инцидент произошёл 1 декабря, когда система была доставлена Израилем для демонстрации на официальном мероприятии через несколько дней.

Согласно отчёту Бундесвера, три подозрительных дрона неизвестного типа были замечены на высоте примерно 100 метров над радиолокационной станцией Arrow 3. Немецкие военные, входившие в состав мобильного отряда быстрого реагирования, подтвердили цель с помощью разведывательного беспилотника и задействовали специальное устройства для перехвата дронов. Однако им не удалось перехватить неизвестные дроны.

Позже Бундесвер проинформировал об этом военную полицию и контрразведку, учитывая важность ПРО Arrow. Военное командование пришло к выводу, что дроны в небе, вероятно, были задействованы с целью разведки. Учитывая, что немецкие военные не смогли перехватить дроны, очевидно, они выполнили свою задачу, если действительно были направлены с целью сбора разведданных.

ПРО Arrow способна перехватывать гиперзвуковые ракеты за пределами атмосферы. Германия приобрела данную систему у Израиля за 3,6 миллиарда евро с планами дальнейшего инвестирования для усиления своего компонента ПРО. Ожидается, что Arrow 3 будет полностью введена в эксплуатацию в Германии к 2030 году.

#германия #бпла #про #arrow #arrow 3
Источник: faz.net
Сейчас обсуждают

Doomcreeper
04:32
Чо за дурацкий стандарт? Почему его не отменят? Столько проблем сним, а его пилят и пилят.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
32Влад32
04:02
А не проще сделать более качественный усиленный разъем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
