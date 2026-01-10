Система способна сбивать гиперзвуковые ракеты за пределами атмосферы, поэтому привлекла внимание дронов, но военные не смогли сбить их

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на опубликованный Вооружёнными силами Германии отчёт, пишет, что в декабре немецкие военные не смогли защитить систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 от пролетавших беспилотников. Инцидент произошёл 1 декабря, когда система была доставлена Израилем для демонстрации на официальном мероприятии через несколько дней.

Согласно отчёту Бундесвера, три подозрительных дрона неизвестного типа были замечены на высоте примерно 100 метров над радиолокационной станцией Arrow 3. Немецкие военные, входившие в состав мобильного отряда быстрого реагирования, подтвердили цель с помощью разведывательного беспилотника и задействовали специальное устройства для перехвата дронов. Однако им не удалось перехватить неизвестные дроны.

Позже Бундесвер проинформировал об этом военную полицию и контрразведку, учитывая важность ПРО Arrow. Военное командование пришло к выводу, что дроны в небе, вероятно, были задействованы с целью разведки. Учитывая, что немецкие военные не смогли перехватить дроны, очевидно, они выполнили свою задачу, если действительно были направлены с целью сбора разведданных.

ПРО Arrow способна перехватывать гиперзвуковые ракеты за пределами атмосферы. Германия приобрела данную систему у Израиля за 3,6 миллиарда евро с планами дальнейшего инвестирования для усиления своего компонента ПРО. Ожидается, что Arrow 3 будет полностью введена в эксплуатацию в Германии к 2030 году.