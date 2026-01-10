По крайней, так утверждает Оливье Андриес, возглавляющий крупного производителя двигателей Safran

Президент Французской аэрокосмической ассоциации (GIFAS) и президент компании Safran, занимающейся производством двигателей, Оливье Андриес выразил обеспокоенность из-за зависимости отрасли от поставок редкоземельных металлов из Китая. По его словам, 90% отраслевых потребностей покрываются китайским импортом.

Андриес обеспокоен тем, что участие стран в цепочках поставок для создания вооружений становится способом получения геополитического преимущества. Франции удалось избежать вовлечения в торговое противостояние между США и Китаем, но по-прежнему есть опасения по поводу доступности некоторых минеральных ресурсов, включая те, которые необходимы для производства реактивных двигателей. По мнению главы Safran, этот вопрос необходимо решать на уровне Европы.

Safran является крупным производителем двигателей во Франции. Компания производит двигатели Snecma M88, используемые в современных истребителях Rafale производства Dassault Aviation. Учитывая, что производство двигателей для истребителей во многом зависит от поставок из Китая, как оказалось, Rafale не такой независимый, как об этом говорили в Париже.

Не так давно Dassault Aviation поделилась своими результатами за 2025 год, сообщив, что передала клиентам 26 истребителей вместо 25 запланированных. Однако рост производства по-прежнему не покрывает спрос. Судя по всему, уязвимые цепочки поставок тоже играют в этом роль.