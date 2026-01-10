Маловероятно, что она будет поддержана

Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте (Clémence Guetté) сообщила на своей странице в социальной сети о предложении по внесению резолюции, предлагающей разработку плана выхода страны из НАТО. Французский политик раскритиковала действия США, выразив мнение, что её страна не должна быть в одном военном блоке с Вашингтоном.

По её словам, за последнее время США похитили экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддержали действия Израиля в секторе Газа, а также предупредили о планах по установления контроля над Гренландией. Гетте считает, что всё вышеперечисленное создаёт беспрецедентные основания для поднятия вопроса о выходе Франции из НАТО.

Клеманс Гетте не раскрыла всю суть резолюции, но, судя по всему, речь не идёт просто о выходе из североатлантического альянса. Политик отметила, что для начала предлагает обсудить выход из Объединённого командования НАТО под руководством США, поэтому, вероятнее всего, она предлагает всеобъемлющий план действий на этот счёт. Маловероятно, что инициатива Гетте получит поддержку. Сама вице-президент парламента входит в левую партию «Непокорённая Франция», которая имеет всего лишь 78 депутатских мандатов из 577 возможных.