Его подписание возможно уже в этом месяце, но реализация только после всеобъемлющего соглашения между Украиной и Россией

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники пишет, что Украина и США обсуждают соглашение о послевоенном восстановлении, которое является частью гарантий безопасности для Киева. Общая стоимость соглашения составит 800 миллиардов долларов, которые необходимы не только для восстановления украинской инфраструктуры, но и стимулирования экономики страны.

По данным издания, подписание соглашения может произойти на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским, обсудив соглашение о послевоенном восстановлении параллельно с другими дипломатическим инициативами. Однако подписание документа не означает, что американский капитал направят на восстановление Украины уже в ближайшие годы.

Условием для реализации экономического соглашения, как и гарантий безопасности, является заключение всеобъемлющего соглашения между Украиной и Россией. До тех пор, американские компании попросту не будут иметь возможности и мотивации инвестировать в украинскую экономику, учитывая существенные риски. Тем не менее подписание Киевом и Вашингтоном соответствующего соглашения, которое может стать крупнейшим в Европе по сумме, и соответствует требованиям украинских властей о предоставлении союзниками обязательств в экономической и военной сферах.