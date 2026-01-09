Компания Northrop Grumman успешно провела испытания такой мишени

Компания Northrop Grumman (США) сообщила об успешных испытаниях модернизованной мишени, имитирующей полёт межконтинентальной баллистической ракеты, которая будет использоваться для испытаний новых систем противоракетной обороны (ПРО). Примечательным является то, что для этого используются компоненты устаревших МБР LGM-118 Peacekeeper («Миротворец»), которые сняты с вооружения в 2005 году.

В пресс-релизе компании объясняют, что при создании модернизованной мишени использовался двигатель второй ступени от списанной МБР Peacekeeper. Использовав комплектующие от устаревшей ракеты, вооружённые силы получают новые возможности для испытания систем ПРО. Мишени используются для того, чтобы оценить, насколько системы ПРО способны обнаружить, отследить и перехватить угрозу. Архивные кадры пуска МБР PeackekeeperМодернизованная мишень, имитирующая полёт МБР, оснащена цифровой экосистемой и технологиями производства компании Northrop Grumman. При этом мишень действительно воспроизводит пуск МБР: с двигателем, стартом и полётом по баллистической траектории, что позволяет радарам, спутникам и другим системам реально осуществлять перехват цели.