Пока непонятно, для чего именно это понадобилось, но это может быть очередная операция

Пока в Венесуэле проходила операция армии США по аресту президента страны Николаса Мадуро, в Великобритании отслеживается необычная активность американской военно-транспортной авиации, которая, по всей видимости, готовится к проведению военной операции. Об этом сообщает издание The Aviationist, ссылаясь на мониторинговые ресурсы и собственные источники.

Начиная с 3 января армия США совершала регулярные рейсы на военно-транспортных самолётах C-17A Globemaster III, а также летающих батареях AC-130J Ghostrider и конвертопланах CV-22. Помимо этого, на востоке страны были размещены патрульные самолёты P-8A Poseidon, использующиеся для обнаружения подлодок. Впоследствии над Великобританией были замечены уникальные транспортные вертолёты MH-47G Chinook, которые есть только у Командования сил специальных операций США. Всё это говорит о том, что на Британские острова были переброшены некоторые подразделения 160-го авиационного полка сил специальных операций, который участвовал в операции по захвату Мадуро.

Судя по всему, США сосредотачивают военный спецназ на территории Великобритании. Нет информации, в связи с чем фиксируется такая необычная активность, но есть сразу три предположения: проведение секретной операции, не анонсированные учения или введение в заблуждение. The Aviationist подчёркивают, что могут лишь гадать, какой из сценариев наиболее вероятен.

В то же время в материале The Aviationist отмечают, что переброска спецназа совпала с передвижением танкера Marinera (Россия) в Атлантическом океане. Речь идёт о бывшем танкере Bella 1, который не смог зайти в порты Венесуэлы из-за блокады, кинулся в бегство на фоне попыток задержания Береговой охраной США, а впоследствии вовсе поменял флаг на российский.