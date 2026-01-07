Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти для экспорта
Средства будут использованы в интересах Вашингтона и Каракаса

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о планах Венесуэлы передать Вашингтону от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, которая не попадает под санкции. Венесуэльская нефть будет использована для экспорта по рыночной стоимости.

Американский президент заверил, что он, как глава государства, будет контролировать, чтобы вырученные от продажи нефти средства использовались на благо народов Венесуэлы и США. Трамп поручил министру энергетики США Крису Райту (Christopher Allen Wright) немедленно приступить к реализации плана по экспорту венесуэльской нефти.

Дональд Трамп добавил, что танкеры доставят переданную Венесуэлой нефть на разгрузочные причалы США. Как известно, США продолжают сохранять одностороннюю морскую блокаду в Карибском море, блокирующую экспорт нефти Каракасом. Из-за блокады Венесуэла утратила возможность экспорта нефти, а хранилища начали переполняться, поэтому встал вопрос о сокращении добычи. Передача нефти США в какой-то степени решает вопрос переполненности, позволяя не сокращать добычу, что принесло бы определённые издержки. Не так давно вышла статья, где объясняется, действительно ли Венесуэла украла у США нефть в 2000-х годах, о чём неоднократно заявляли в Вашингтоне.

#сша #венесуэла
Источник: truthsocial.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
GIGABYTE показала новую необычную видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G
+
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
15
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
99
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
13
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
12
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
10

Сейчас обсуждают

Марат Катаев
07:34
Успех первой Нинтендо это наличие эксклюзивов на старте и последующее регулярное пополнение. Громкие порты типа Skyrim. Вменяемый ценник. У Свитч 2 кроме пропаганды и дорожной карты ничего нет. Проще ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
07:11
Думаю, что не скатился, ибо автор данного произведения ещё не вошёл в состав редакции ресурса. Вот когда войдёт - зазвенит колокол)
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Любое Имя
07:06
Для чего эта статья? Типа делай как я
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
coth
07:01
Вторая статья об одном и том же - это для самоутверждения? И скриншоты так и не научился делать.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Артур Смирнов
06:32
Заключение в том, что без взлома она мало кому из обычных (не нинтендобоев) геймеров нужна
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
DeaDragon
06:12
Очередной рассказ западного видение экономик стран с их точки зрения. Ну типо мы(запад) щас бахним санкций и будет плохо, тем против кого мы их ввели. А нам (западу) не чего не будет.
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
lighteon
06:03
Да там то работы толком нет - всего лишь напаять smd конденсаторы. Это в домашних условиях можно сделать обычным паяльником с тонким жалом и не платить мастеру. Это ж не реболл, где явно нужно специал...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Альфред Князев
05:05
Не советую пока что применять. В играх даже ФПС упал. Не знаю как на 50 серии rtx,но на 20-30-40 линейке ФПС упал и довольно серьезно. Пока что бесполезная фича
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
Влад Самороков
04:05
Пукаете тут вы,он не обязан что либо подтверждать,это вы должны доказать его неправоту. Однако В 2022 году Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Ninten...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Искренне Ваш
03:55
Неуч поумничать решил
Астрономы впервые смогли наблюдать искривление пространства-времени чёрной дырой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter