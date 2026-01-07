Средства будут использованы в интересах Вашингтона и Каракаса

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на своей странице в социальной сети Truth Social объявил о планах Венесуэлы передать Вашингтону от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, которая не попадает под санкции. Венесуэльская нефть будет использована для экспорта по рыночной стоимости.

Американский президент заверил, что он, как глава государства, будет контролировать, чтобы вырученные от продажи нефти средства использовались на благо народов Венесуэлы и США. Трамп поручил министру энергетики США Крису Райту (Christopher Allen Wright) немедленно приступить к реализации плана по экспорту венесуэльской нефти.

Дональд Трамп добавил, что танкеры доставят переданную Венесуэлой нефть на разгрузочные причалы США. Как известно, США продолжают сохранять одностороннюю морскую блокаду в Карибском море, блокирующую экспорт нефти Каракасом. Из-за блокады Венесуэла утратила возможность экспорта нефти, а хранилища начали переполняться, поэтому встал вопрос о сокращении добычи. Передача нефти США в какой-то степени решает вопрос переполненности, позволяя не сокращать добычу, что принесло бы определённые издержки. Не так давно вышла статья, где объясняется, действительно ли Венесуэла украла у США нефть в 2000-х годах, о чём неоднократно заявляли в Вашингтоне.