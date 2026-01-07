Компания Lockheed Martin достигла соответствующего соглашения с правительством США

За последние годы стало понятно, что текущий уровень производства ракет PAC-3 MSE, использующихся зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot для перехвата баллистических ракет, недостаточен, чтобы удовлетворить потребности даже американской армии. На складах Пентагона сокращаются запасы PAC-3, причём связано это не только с поставками Украине, но и другими факторами, включая исполнение союзных обязательств. Так, например, во время непродолжительного ирано-израильского конфликта летом 2025 года США потратили сотни PAC-3 MSE для перехвата иранских баллистических ракет.

На сайте Lockheed Martin сообщается о достижении соглашения с правительством США, в рамках которого компания планирует утроить производство PAC-3 MSE. В течение следующих 7 лет компания будет инвестировать в производственные мощности, чтобы производство данных ракет было увеличено с 600 до 2 тысяч, то есть более чем в три раза.

В пресс-релизе компании отмечают, что в 2025 году им удалось поставить 620 ракет PAC-3 MSE, а это на 20% больше, чем в 2024 году. Таким образом, объёмы производства ракет-перехватчиков продолжают увеличиваться, компания готова инвестировать, но всё зависит от правительственного финансирования. В Lockheed Martin подчёркивают, что с увеличения производства ракет выиграют не только военные, ведь на предприятиях компании будут созданы тысячи рабочих мест, а цепочки поставок объединят множество поставщиков.