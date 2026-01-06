По данным мониторинговых сервисов, большая часть судов, сотрудничавших с венесуэльскими компаниями, успешно отплыли

Нефтяная флотилия Венесуэлы, занимавшаяся экспортом венесуэльской нефти, успешно покинула территориальные воды страны, несмотря на организованную США морскую блокаду с военными силами в Карибском море. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на данные мониторинговых сервисов, включая TankerTrackers.

Около десятка нефтяных танкеров, находившихся под санкциями США, успешно миновали блокаду и вышли в открытые воды без какого-либо флага и документации о приписки. Большая часть этих танкеров занималась перевозкой венесуэльской нефти Китаю, являвшегося крупнейшим импортёром энергоносителей из Венесуэлы.

Источники Reuters в лице представителей Petroleos de Venezuela Sociedad Anonima (PDVSA) заверили, что часть грузов им удалось доставить в «скрытом режиме», то есть с отключёнными спутниковыми системами. При этом источники издания подчеркнули, что PDVSA больше не намерена использовать прошлые маршруты для перевозки нефти.

Морская блокада США остаётся в силе, поэтому маловероятно, что танкеры решат пришвартоваться к берегам Венесуэлы, ведь они будут задержаны американскими военными. Учитывая, что Вашингтон пока не планирует снимать санкции с этих танкеров, дальнейшее их применение также остаётся неопределённым.