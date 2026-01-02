В прошлом году компания пережила стремительное падение, а затем рост, но в целом динамика по продажам ставит под сомнение все перспективы

В начале 2025 года компания Tesla (США) столкнулась с серьёзным падением стоимости акций, которые в моменте обесценились на 50%. Ближе к концу прошлого года ситуация изменилась, поскольку основатель компании Илон Маск (Elon Musk) всё чаще начал говорить об идее по созданию роботакси. Речь идёт о беспилотных автомобилях с электродвигателем, которые смогут быстро и дёшево доставить человека из одной точки в другую.

Несмотря на это, как пишет издание Bloomberg, в целом динамика Tesla по продажам электрокаров ставит перспективы компании под сомнение. Рост акций компании в конце 2025 года был обусловлен по большей степени обещаниями о роботакси, а не реальными успехами компании. По итогам четвёртого квартала Tesla продала 440 тысяч автомобилей, что на 11% меньше, чем годом ранее. Средний прогноз поставок за год падает примерно до 1,8 миллиона электрокаров, хотя ещё два года назад аналитики прогнозировали рост продаж до 3 миллионов автомобилей.

В конечном итоге всё сводится к тому, что Tesla позиционируется больше не как автопроизводитель, а технологическая компания. Инвесторы уже не столько заинтересованы ростом продаж, сколько новыми технологиями, которые, возможно, смогут обеспечить им рост акций. Тем не менее пессимизм сохраняется: Tesla не может претендовать на роль крупнейшего в мире поставщика электрокаров, ведь обогнавшая компанию в 2023 году BYD практически в два раза обошла американского конкурента по объёму продаж.