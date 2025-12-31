Датское правительство продолжает приобретать оружие у Вашингтона, несмотря на разногласия из-за Гренландии

На сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Дании многоцелевых морских патрульных и разведывательных самолётов P-8A Poseidon, использующихся в том числе для обнаружения подлодок. Общая стоимость возможного контракта составляет 1,8 миллиарда долларов.

В рамках данного контракта датские вооружённые силы могут получить до трёх самолётов P-8A Poseidon, а также множество другого сопутствующего оборудования. Основным подрядчиком контракта выступает компания Boeing, в то время как правительство США направит на территорию Дании до 11 - 14 своих представителей на срок до двух лет для оказания поддержки с техническим обслуживанием и обучением.

DSCA акцентирует внимание на том, что возможная продажа P-8A Poseidon властям Дании соответствует внешнеполитическим целям США ввиду усиления одного из союзников по НАТО. Примечательным является то, что датское правительство продолжает приобретать оружие у США, несмотря на имеющиеся разногласия из-за Гренландии, на которую в этом году Вашингтон неоднократно выдвигал территориальные претензии.