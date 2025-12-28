Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: АЭС «Лукойл» в США под угрозой закрытия из-за сохраняющейся неопределённости
Несмотря на отсрочку санкций США, местные компании отказываются сотрудничать с причастными к бизнесу «Лукойла»

Издание Bloomberg сообщает о проведённой в штате Нью-Джерси встрече десятков владельцев автомобильных заправочных станций (АЗС), аффилированных с российской компанией «Лукойл». Речь идёт о владельцах малого и среднего бизнеса в США, операторах АЗС, которые работают под брендом российской компании в ряде штатов. Их бизнес столкнулся с трудностями после того, как США ввели санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть».

В материале издания напоминают о том, что Белый дом временно освободил АЗС от санкций, но это не устраняет сохраняющуюся неопределённость относительно того, как дальше будут работать эти заправки. Более того, некоторые местные компании отказываются сотрудничать с АЗС «Лукойл», даже если они освобождены от санкций, предпочитая выбирать партнёров с более чистой репутацией. Единственный выход для американцев, владеющих АЗС «Лукойл» в США (около 200 заправок) – продажа бизнеса до апреля 2026 года, когда санкции вступят в силу в полном объёме. До тех пор владельцам этих АЗС приходится мириться с рядом трудностей, например, работая исключительно с наличными платежами и чековыми книжками, поскольку банки отказываются от сотрудничества. Нарушенные цепочки поставок и проблемы с осуществлением транзакций в целом приводят к падению доходов, не говоря уже о том, что зарплаты сотрудникам необходимо платить в прежнем размере.

На прошедшей встрече мнения владельцев АЗС «Лукойл» в США разделились: одни – делятся своим затруднительным положением, другие – обвиняют правительство в том, что оно оставило их на произвол судьбы. Bloomberg видит сходство ситуации с «венесуэльским сценарием», когда в 2019 году против Petróleos de Venezuela SA из Венесуэлы ввели санкции. Как итог, многие американские АЗС лишились стабильных поставок недорогого топлива производства Citgo Petroleum (дочернее предприятие).

Единственный шанс владельцев малых АЗС спасти свой бизнес – приобретение американской сети более крупными «игроками», которые проведут ребрендинг и выведут аффилированные с «Лукойл» заправки из-под санкций США. 

#сша #лукойл
Источник: bloomberg.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
4
В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовых автомобилей БАЗ с колёсной формулой 6x6
2
В Китае открыли самый длинный в мире скоростной тоннель
2
В ГАИ выступили за повышение максимальной скорости движения на отдельных участках магистралей
+
В Linux на Radeon RX 580 смогли запустить AAA-игры, которые на Windows не идут или тормозят
2
Китайский производитель моторов Dongan разработал ДВС, соответствующий стандарту Евро-7
+
Великобритания задерживает производство Challenger 3 из-за продолжающихся испытаний
1
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
21
Ученые создали из отходов клей настолько прочный, что с его помощью можно буксировать автомобиль
+
Дефицит памяти может заставить производителей ПК откладывать релиз новых продуктов
2
Bloomberg: Рубль самая сильная валюта 2025 года
2
Физики обнаружили странное состояние материи, промежуточное между жидким и твердым
1
Исследователи создали новый тип молекул для безопасной борьбы с лишним весом на клеточном уровне
+
Представлены официальные изображения консоли Pocket 6
+
Иркутский авиазавод ввёл в эксплуатацию два новых современных фрезерно-обрабатывающих центра с ЧПУ
+
WCCFTech: Нехватка памяти DDR5 может привести к переносу запуска новых моделей ПК
3
Зафиксирован самый пожароопасный случай возгорания разъёма 12V-2x6 на RTX 5090 от MSI
1
Список самых популярных в России видеоигр в 2025 году возглавила EA Sports FC 25
+
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
+
AMD готовит к выпуску мощнейший процессор Ryzen 9 9950X3D2 с рекордным объёмом кэш-памяти
+

Популярные статьи

Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
49
Автомобили, которые мы потеряли в 2025: Kia Soul, Ford Kuga, Volvo S60
+
Самые интересные устройства, которые мне довелось увидеть, опробовать и протестировать в 2025 году
+
Как полюбить Xbox, не привлекая внимания санитаров
4

Сейчас обсуждают

Пузо
15:09
Не запилят. Кроме производительности во всем остальном это обычный Арч Линукс со всеми вытекающими. Плюс ещё и сайт и репозитории качиос сидят за клаудфлер, так что либо борьба с роскомпозором либо ка...
В Linux на Radeon RX 580 смогли запустить AAA-игры, которые на Windows не идут или тормозят
valderm
15:03
Вася, а Побег из Таркова на плойке идет?
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
unhurtable
14:43
Нахрюк ты жжешь - тебе что АЭС что АЗС одна фигня, так вы видать и думали когда ради буффонады саркофаг Чернобыля приоткрывали чтоб было что орать про злобных Русских...
Amazon предположительно отправила клиенту в десять раз больше заказанных SSD стоимостью €5000
slikts
14:19
Сколько можно одно и тоже! Писакам кушать хочется.
Ютубер опубликовал подробные рендеры складного iPhone
nonses84
14:18
Если этот Линукс запилят нормально для геймеров, то я вангую обрушение акций Майков.
В Linux на Radeon RX 580 смогли запустить AAA-игры, которые на Windows не идут или тормозят
slikts
14:17
США в своём репертуаре! Не могут конкурировать, закроем.
Amazon предположительно отправила клиенту в десять раз больше заказанных SSD стоимостью €5000
Amir Gizeev
13:59
Цена вопроса и ремонтная база , даже мерсы купленые нефтянкой в своё время, пришлось перепрошивать мозги , чтобы они могли работать в условиях крайнего севера. Не видил еще лучше со времен ссср , когд...
В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовых автомобилей БАЗ с колёсной формулой 6x6
Евгений Васютин
13:57
Даже с учетом роста цены на все и вроде бы стабильной цены на консоль - если брать универсальное устройство - то альтернативы пк нет. Даже на старом компе можно воткнуть более менее сносную видюшку, н...
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
Виктор Тарасов
13:57
Чот как то крутовато , лапату и наконечник для кирки кто и как делал ?
В Испании в результате раскопок обнаружены инструменты возрастом около 7000 лет
Walter Sullivan
13:46
Лучше было бы брать сразу pci-e 5
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter