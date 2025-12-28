Несмотря на отсрочку санкций США, местные компании отказываются сотрудничать с причастными к бизнесу «Лукойла»

Издание Bloomberg сообщает о проведённой в штате Нью-Джерси встрече десятков владельцев автомобильных заправочных станций (АЗС), аффилированных с российской компанией «Лукойл». Речь идёт о владельцах малого и среднего бизнеса в США, операторах АЗС, которые работают под брендом российской компании в ряде штатов. Их бизнес столкнулся с трудностями после того, как США ввели санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть».

В материале издания напоминают о том, что Белый дом временно освободил АЗС от санкций, но это не устраняет сохраняющуюся неопределённость относительно того, как дальше будут работать эти заправки. Более того, некоторые местные компании отказываются сотрудничать с АЗС «Лукойл», даже если они освобождены от санкций, предпочитая выбирать партнёров с более чистой репутацией. Единственный выход для американцев, владеющих АЗС «Лукойл» в США (около 200 заправок) – продажа бизнеса до апреля 2026 года, когда санкции вступят в силу в полном объёме. До тех пор владельцам этих АЗС приходится мириться с рядом трудностей, например, работая исключительно с наличными платежами и чековыми книжками, поскольку банки отказываются от сотрудничества. Нарушенные цепочки поставок и проблемы с осуществлением транзакций в целом приводят к падению доходов, не говоря уже о том, что зарплаты сотрудникам необходимо платить в прежнем размере.

На прошедшей встрече мнения владельцев АЗС «Лукойл» в США разделились: одни – делятся своим затруднительным положением, другие – обвиняют правительство в том, что оно оставило их на произвол судьбы. Bloomberg видит сходство ситуации с «венесуэльским сценарием», когда в 2019 году против Petróleos de Venezuela SA из Венесуэлы ввели санкции. Как итог, многие американские АЗС лишились стабильных поставок недорогого топлива производства Citgo Petroleum (дочернее предприятие).

Единственный шанс владельцев малых АЗС спасти свой бизнес – приобретение американской сети более крупными «игроками», которые проведут ребрендинг и выведут аффилированные с «Лукойл» заправки из-под санкций США.