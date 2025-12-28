Сайт Конференция
Россия выделила $9 млрд на строительство АЭС «Аккую» в Турции
Средства потратят в течение 2026 и 2027 годов

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар (Alparslan Bayraktar), чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что Россия предоставила финансирование в размере 9 миллиардов долларов для завершения строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» на средиземноморском побережье страны. Строящаяся АЭС станет первой в Турции, а её собственником и будущим оператором является российская компания «Росатом», которая в настоящее время координирует строительство.

По словам турецкого министра, выделенные средства, скорее всего, потратят в течение 2026 - 2027 годов. При этом 4- 5 миллиардов долларов понадобятся уже в следующем году. Байрактар отметил, что параллельно со строительством АЭС «Аккую» турецкое правительство работает с другими партнёрами, включая Южную Корею, Китай и США, с их ядерными проектами в провинции Синоп. Помимо этого, Анкара ведёт переговоры с Саудовской Аравией относительно проекта по строительству электростанции на солнечных панелях, способной генерировать до 5000 МВт электроэнергии.

АЭС «Аккую» в будущем выйдет на энергетическую мощность 4800 МВт, что позволит обеспечивать электроэнергией примерно 500 тысяч жилых домов. Первый энергетический блок АЭС планировали запустить в этом году, но сроки были сдвинуты, поэтому Анкара рассчитывает на его введение в эксплуатацию в следующем году.

#россия #турция #аэс
Источник: reuters.com
