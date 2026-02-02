«Комсомольская правда» сообщает о ключевых изменениях в Программе госгарантий на 2026 год, которые изложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В интервью для «Комсомольской правды» министр здравоохранения Михаил Мурашко детально описал, как изменится бесплатная медицинская помощь для россиян с 2026 года. Основной акцент в обновленной программе государственных гарантий сделан на раннее выявление заболеваний и использование современных технологий для повышения доступности услуг.

Министр отметил, что средний подушевой норматив, то есть условная сумма на лечение одного человека в рамках ОМС, в 2026 году достигнет почти 25 тысяч рублей. Эта цифра служит основой для планирования общего бюджета здравоохранения. Мурашко подчеркнул, что норматив является усредненным расчетным показателем. Если конкретному пациенту требуется дорогостоящее лечение, например, сложная операция, он получит его в полном объеме за счет системы ОМС, независимо от того, насколько фактические затраты превысят эту условную среднюю сумму.

Один из заметных пунктов — новые возможности профилактики. Молодые люди от 18 до 40 лет теперь могут бесплатно проверить уровень липопротеина (а), важный маркер риска ранних инфарктов и инсультов. Для беременных в систему ОМС впервые включили неинвазивный пренатальный скрининг. Этот анализ крови матери позволяет оценить риск хромосомных аномалий у плода без каких-либо вмешательств.

Программа также напрямую разрешает медицинским организациям использовать беспилотники. Их задача — доставка лекарств и биоматериалов в труднодоступные районы. Для пациентов с инвалидностью первой группы, находящихся в стационаре, официально закреплено право на круглосуточное пребывание близкого родственника для ухода.

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях вырастет более чем на треть. При этом перечень таких методов, которые можно получить не только в федеральных, но и в крупных региональных клиниках, расширили на 15 позиций. Речь, например, о лечении некоторых онкозаболеваний и трансплантации почки. Это приближает сложнейшие операции к месту жительства пациентов.

В программе появились конкретные нормативы для телемедицинских консультаций — как между врачами, так и для приема пациентов. Кроме того, при профилактических осмотрах начнут учитывать расходы на системы ИИ для анализа снимков и ЭКГ. Эти инструменты призваны помочь врачам в диагностике.

Отдельные меры адресованы участникам СВО и их семьям. Им, помимо прочего, программа гарантирует консультации медицинского психолога и специализированную психиатрическую помощь. Также в документе заложено значительное увеличение финансирования для диагностики и лечения гепатита С.