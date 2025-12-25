Запущенные ракеты поразили условные воздушные цели на расстоянии 200 км

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) провели у восточного побережья испытания новейших зенитных ракет большой дальности, за которыми наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информацию Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, одна из запущенных ракет успешно поразила цель на расстоянии около 200 километров. Основной целью испытаний была оценка стратегических технологий по разработке нового типа ракет большой дальности и высоты. Речь идёт о ракетах, способных перехватывать самолёты, баллистические и крылатые ракеты.

Без подробной информации о поражённой цели сложно сказать, о каком технологическом масштабе идёт речь. Тем не менее, заявленное ЦТАК расстояние в 200 километров является достаточно большим и сравнимым с зенитно-ракетными комплексами С-500 (Россия) или THAAD (США).

Reuters, ссылаясь на информацию Yonhap от представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, отмечает, что Сеул был осведомлён о подготовке к запуску КНДР новой ракеты.