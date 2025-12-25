Контракт предусматривает поставку радаров, пусковых установок, командных пунктов и учебного оборудования

Компания Raytheon (США) получила контракт от правительства Испании на производство и поставку четырёх зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Общая стоимость контракта составляет 1,7 миллиарда долларов. Контракт предусматривает поставку радиолокационных станций, пусковых установок, командных пунктов и учебного оборудования. Точное количество заказанного оборудования не уточняется, но озвученная стоимость контракта указывает на заказ одной полностью укомплектованной батареи ЗРК Patriot.

В пресс-релизе компании приводят слова старшего вице-президента Raytheon Пита Бата, который подчёркивает, что модернизация противовоздушной и противоракетной обороны имеет жизненно важное значение для безопасности и суверенитета Испании. Он напоминает, что заключённый контракт предусматривает сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом страны. Raytheon намерена включить испанские оборонные компании в свою международную цепочку поставок для производства комплектующих ракеты GEM-T. Raytheon акцентирует внимание на высоком спросе в Европе на системы Patriot. Контракт с Испанией был заключён на фоне поступающих заказов от Германии, Нидерландов и Румынии.