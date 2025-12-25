Производство запустят уже в следующем году, по крайней мере, если всё пойдёт по плану

Компания Raytheon (США) работает совместно с MBDA Deutschland (Германия) над строительством производственной линии в Шробенхаузене (федеральная земля Бавария), где будут производить ракеты GEM-T. Они используются зенитно-ракетными комплексами Patriot для перехвата крылатых и баллистических ракет.

Вице-президент Raytheon Джо ДеАнтона в интервью изданию Hartpunkt рассказал, что его компания активно работает с Агентством НАТО по поддержке и закупкам над контрактом, предусматривающего закупку перехватчиков GEM-T странами Европы. Обусловлено это поступающими сигналами высокого спроса на ракеты среди стран НАТО, удовлетворить который США в одиночку не могут.

По этой причине строящееся предприятие в Шробенхаузене планирует уже в 2026 году начать производственный процесс. По оценкам ДеАнтона, если всё пойдёт в соответствии с первоначальным планом, первые GEM-T будут произведены и поставлены Вооружённым силам Германии уже в 2028 году. Это означает, что уже через три года в Германии будет полноценное серийное производство зенитных ракет для Patriot, которое сможет покрыть спрос внутри Европы.

В августе компания Raytheon уже оценивала рост производства ракет GEM-T по всему миру на 150% уже к 2028 году. По всей видимости, это будет возможно, в том числе за счёт строящихся производственных мощностей в Европе.