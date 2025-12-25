Сайт Конференция
Nacvark
В Германии произведут первые ракеты для ЗРК Patriot в 2028 году
Производство запустят уже в следующем году, по крайней мере, если всё пойдёт по плану

Компания Raytheon (США) работает совместно с MBDA Deutschland (Германия) над строительством производственной линии в Шробенхаузене (федеральная земля Бавария), где будут производить ракеты GEM-T. Они используются зенитно-ракетными комплексами Patriot для перехвата крылатых и баллистических ракет.

Вице-президент Raytheon Джо ДеАнтона в интервью изданию Hartpunkt рассказал, что его компания активно работает с Агентством НАТО по поддержке и закупкам над контрактом, предусматривающего закупку перехватчиков GEM-T странами Европы. Обусловлено это поступающими сигналами высокого спроса на ракеты среди стран НАТО, удовлетворить который США в одиночку не могут.

По этой причине строящееся предприятие в Шробенхаузене планирует уже в 2026 году начать производственный процесс. По оценкам ДеАнтона, если всё пойдёт в соответствии с первоначальным планом, первые GEM-T будут произведены и поставлены Вооружённым силам Германии уже в 2028 году. Это означает, что уже через три года в Германии будет полноценное серийное производство зенитных ракет для Patriot, которое сможет покрыть спрос внутри Европы.

В августе компания Raytheon уже оценивала рост производства ракет GEM-T по всему миру на 150% уже к 2028 году. По всей видимости, это будет возможно, в том числе за счёт строящихся производственных мощностей в Европе.

#германия #patriot #зрк #pac-3 #gem-t
Источник: hartpunkt.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

unknown24
05:15
Почку.
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Baron von Tripperbach
04:49
Вонюче-смазочные материалы :))))))))))
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
Iezon Din'alt
04:48
Смешно :)
В России могут продлить льготный проезд по платным трассам для владельцев отечественных электрокаров
Вадим Берёзкин
04:22
Проблемы сборки нищих, старых ПК, без понимания мат части. Такова судьба
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
linux4ever
04:20
Ты сам себе противоречишь. ZFS, Raid и аппаратный Raid. Либо ZFS, либо Hardware Raid. ZFS + Hardware raid, тем более 5 это наркомания.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
NewLander
03:52
Заглючила старая материнка, и весь текст - стон о потраченных на новую 11 рублях, потому что fps после замены не поменялся.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
NewLander
03:49
Чем больше в тексте воды, тем он глубже!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Sardaukar
03:45
Купил в свое вреия MSI MAG X570S TORPEDO MAX (за 16к), rtx 3090ti, ryzen 7 5700x, все работает и никакой AM5 не нужен в ближайшие мин.5 лет. P.s.: 4е Hdd вынесены из корпуса, средняя температура кажд...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Максим Логинов
03:40
Собрал чуть дороже и на топовом АМ5, но коллеги, на RTX 5090. Какая 5070 Ti в сборке под полмиллиона?
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Bernigan
02:20
Я полагаю имелось ввиду что если в системе с Рузен что то сломалось, но это повод перейти на Интел, а Рузен скинуть затупкам
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
