Nacvark
Армия США получила первые внедорожники с лазерными системами LOCUST LWS против БПЛА
Их можно использовать для экономически эффективного противодействия дронам

Компания AeroVironment объявила о передаче Армии США двух лазерных систем LOCUST LWS мощностью 20 кВт, установленных на внедорожники Joint Light Tactical Vehicle для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Поставлено было лишь небольшое количество бронемашин с лазерными системами, но их разработка ещё продолжается в рамках более широкой программы.

Американская компания работает над оснащением военных внедорожников JLTV производства Oshkosh лазерными системами, которые представляют собой «экономичное, прочное, точное и масштабируемое решение» против постоянно меняющихся угроз со стороны БПЛА. Впоследствии, когда решение будет масштабировано, внедорожники JLTV с лазерными системами могут выполнять роль мобильных групп противовоздушной обороны.

AeroVironment напоминает, что первая система LOCUST LWS была передана американской армии ещё в 2022 году, но тогда она выполняла свои задачи за пределами США. За более чем три года эксплуатации компания сделала необходимые выводы и и получила опыт, который был использован в ходе разработки. Теперь компания работает над тем, чтобы постепенно масштабировать свою разработку, обеспечив американским военным эффективные и доступные возможности противодействия БПЛА.

#сша #бпла #aerovironment #jltv #locust
Источник: avinc.com
