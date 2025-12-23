Линкоры класса Trump будут оснащены рельсовыми пушками и лазерами

Президент США Дональд Трамп анонсировал строительство новых линкоров класса Trump (названы в честь американского президента), которые станут ключевыми элементами «золотого флота» страны. В начале октября Трамп уже говорил, что хотел бы увидеть в составе Военно-морских сил США новые линкоры, хотя от их строительства отказываются по всему миру.

Американский президент утверждает, что построить новые линкоры удастся в ближайшие годы. Изначально будет построено два линкора, но через десятилетия в составе ВМС США будут находится до 20 - 25 кораблей Trump. Последнее, очевидно, будет зависеть от оценки реальной эффективности линкоров.

По данным издания The Wall Street Journal, линкоры класса Trump будут построены на основе эскадренных миноносцев Arleigh Burke. Их планируют оснастить различными перспективными системами вооружения, включая электромагнитные рельсовые пушки, гиперзвуковое оружие и лазеры. Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери, чьи слова приводит издание The Wall Street Journal, раскритиковал идею строительства линкоров. По его оценкам, один такой линкор обойдётся не менее чем в 5 миллиардов долларов. Монтгомери считает, что средства можно было потратить на более эффективные и современные военные корабли.