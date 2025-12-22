Сайт Конференция
Nacvark
Axios: Израиль предупредил США о перемещении Ираном своих ракет
Тель-Авив выразил обеспокоенность из-за возобновляющихся ракетных учений Ирана

Издание Axios, ссылаясь на свои источники в лице американских и израильских чиновников, пишет, что Израиль предупредил США о готовящихся Ираном ракетных учениях. В Тель-Авиве предостерегли Вашингтон, что ракетные учения могут оказаться «предлогом для нападения» на израильское государство. Один из источников оценил вероятность такого сценария в 50%, подчеркнув, что никто не хочет списывать передвижение иранских ракет лишь на учения, ведь риски всегда присутствуют.

В материале издания акцентируют внимание на том, что после непродолжительного ирано-израильского конфликта власти Израиля проинформировали США о снижении рисков, связанных с очередными ракетными ударами, поскольку Тегеран сократил военную активность в регионе. Помимо этого, израильская разведка оценила сокращение ракетного арсенала Ирана как минимум в два раза, из-за чего стране необходимо время на восстановление сил.

Однако запланированные Ираном ракетные учения всё же вызвали обеспокоенность у Израиля, поскольку подобных манёвров не было продолжительное время. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир позвонил командующему Центральноым командованием Армии США адмиралу Брэду Куперу, донеся свою обеспокоенность. На фоне этого военные чиновники приступили к координации совместных оборонительных операций. Впрочем, дальше этого дело не зашло: разведка США не видит признаков подготовки Ираном очередного конфликта с Израилем.

При этом источники Axios видят другую проблему: наибольший риск возобновления ирано-израильского конфликта связан с тем, что каждая сторона видит действия другой агрессивными и опасными, поэтому может попытаться предотвратить их.

#сша #израиль #иран
Источник: axios.com
[IRanPast]
09:36
Бот, у нас свободная страна, и никто тебе не запрещает покупать что-то за границей, даже с того же Амазона
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
accountguy
09:35
"БОТ"...ну, конечно, как же это типично для... В США 5 штатов с отсутствием налога на покупку (как же это так?!), а максимальный процент с покупки техники составляет 12. Для "знатоков" происходящего...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
09:16
Бот, тебя конкретно спросили, ты начал жопой вертеть. Ты думаешь, что тут все дураки и никто не знает, что цены на Амазоне приведены без налога? А вообще желаю тебе по 15 тыс переплачивать за каждую ж...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
accountguy
09:12
указал ТЕБЕ первую по ссылке из ДАННОЙ статьи ещё "весомые" аргументы есть у ТЕБЯ?
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
09:08
А зачем ты показываешь самую дорогую, которую смог найти 5060ти? Чтобы что?
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
accountguy
09:04
легко называть "гомном", то, чего (возможно) хочется, но и то недоступно актуальность 22/12/2025
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
IRanPast
08:55
Извини, но даже цен на это гомно в России не знаю
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
[IRanPast]
08:40
Никому не нравятся, но времена такие
Перспективы дезинфляции в России
accountguy
08:39
За увеличение стоимости RTX 5060 благодарите своё правительство с его политикой "традиционных ценностей и все хотят нас уничтожить", а также барыжный характер рос.продавцов в отношении "своего народа"...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
George Mendel
08:37
Ничего лучше и красивее классической бумажной книги нет! 📕📖📗 А электронные можно читать на любых планшетах, ноутбуках, компьютерах в режиме для чтения! 🤔
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
