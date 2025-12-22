Тель-Авив выразил обеспокоенность из-за возобновляющихся ракетных учений Ирана

Издание Axios, ссылаясь на свои источники в лице американских и израильских чиновников, пишет, что Израиль предупредил США о готовящихся Ираном ракетных учениях. В Тель-Авиве предостерегли Вашингтон, что ракетные учения могут оказаться «предлогом для нападения» на израильское государство. Один из источников оценил вероятность такого сценария в 50%, подчеркнув, что никто не хочет списывать передвижение иранских ракет лишь на учения, ведь риски всегда присутствуют.

В материале издания акцентируют внимание на том, что после непродолжительного ирано-израильского конфликта власти Израиля проинформировали США о снижении рисков, связанных с очередными ракетными ударами, поскольку Тегеран сократил военную активность в регионе. Помимо этого, израильская разведка оценила сокращение ракетного арсенала Ирана как минимум в два раза, из-за чего стране необходимо время на восстановление сил.

Однако запланированные Ираном ракетные учения всё же вызвали обеспокоенность у Израиля, поскольку подобных манёвров не было продолжительное время. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир позвонил командующему Центральноым командованием Армии США адмиралу Брэду Куперу, донеся свою обеспокоенность. На фоне этого военные чиновники приступили к координации совместных оборонительных операций. Впрочем, дальше этого дело не зашло: разведка США не видит признаков подготовки Ираном очередного конфликта с Израилем.

При этом источники Axios видят другую проблему: наибольший риск возобновления ирано-израильского конфликта связан с тем, что каждая сторона видит действия другой агрессивными и опасными, поэтому может попытаться предотвратить их.