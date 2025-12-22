Сайт Конференция
Nacvark
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
Речь идёт об АЭС «Касивадзаки-Карива», способной вырабатывать боле 8 ГВт электроэнергии

Правительство Японии готовится к перезапуску крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Касивадзаки-Карива» (префектура Ниигата), остановленной в 2011 году после аварии на АЭС Фукусима-1. Готовящаяся к перезапуску АЭС простаивала в течение 15 лет, а возобновление её работы, как сообщает издание Reuters, вызывает обеспокоенность среди местного населения. Тем не менее речь идёт о крупнейшей в мире генерации электроэнергии – 8,212 ГВт при работе всех семи реакторов.

В Токио объясняют данное решение необходимостью повышения энергетической безопасности. Премьер-министр страны Санаэ Такаити поддерживает принятое решение, поскольку оно позволит снизить расходы на импорт ископаемого топлива, которое в прошлом году обошлось японскому правительству в 68 миллиардов долларов.

Перезапуск АЭС «Касивадзаки-Карива» состоится уже 20 января 2026 года, что увеличит поставки электроэнергии в Токио на 2%. Власти также обещают инвестировать 641 миллионов долларов в развитие региона. Несмотря на это, местное население не в восторге. Активист Аяко Ога, которая в 2011 году потеряла дом из-за радиационного излучения вследствие аварии на АЭС «Фукусима», настаивает, что по своему опыту знает о риске ядерной аварии, поэтому не готова игнорировать его. Губернатор префектуры Хидэё Ханадзуми, изначально поддержавший возобновление работы АЭС, также делает не самые обнадёживающие заявления: «Я хочу видеть эру, когда нам не придётся полагаться на источники энергии, вызывающие беспокойство».

В 2007 году из-за землетрясений в префектуре часть ядерных реакторов АЭС «Касивадзаки-Карива» были приостановлены. Позже их пытались восстановить для повторного введения в эксплуатацию, но авария на АЭС «Фукусима» всё изменила: последний энергоблок решили остновить.

#япония #аэс #фукусима
Источник: reuters.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter